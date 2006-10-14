Украина спасла грузинскую почту от блокады

После прекращения сообщения с Россией почтовые отправления из Грузии были переориентированы на Украину, сообщает агентство "Новости-Грузия".

По словам генерального директора компании "Почта Грузии" Эзика Инцкирвели, грузинская почта оказалась в условиях блокады, так как 80 процентов почтового обмена приходилось на транзит через Москву. "Мы связались с национальным почтовым оператором Украины с просьбой о помощи, и украинская сторона оперативно, в течение одного дня, решила все проблемы в связи с почтовым обменом", - заявил Инцкирвели.

Теперь большая часть почтовых отправлений пересылается через Украину, и параллельно компания ведет переговоры с турецкими, французскими и немецкими авиакомпаниями с тем, чтобы поддержать качество экспресс-перевозок.

Несмотря на решение проблемы "Почта Грузии" также обратилась во Всемирный почтовый союз с просьбой отреагировать на нарушение Россией конвенции по международным почтовым связям.

Лента.ру