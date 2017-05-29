Глава Пентагона не понимает, почему россияне называют НАТО угрозой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что для него является загадкой «почему русские считают НАТО угрозой». Выступая в воскресенье в эфире телеканала CBS News, он заявил, что это выше его понимания – почему в России видят в НАТО угрозу, передает Радио Свобода.

«Ясно, что НАТО не является угрозой», – сказал Мэттис. Отвечая на вопрос ведущего программы «Лицом к нации»: чего хотят россияне, Мэттис сказал: «Не имею понятия!».

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По его словам, сейчас Россия выбирает стратегическое конкурирование с Западом. «Но суть в том, что НАТО не является угрозой, и они это знают. Они не сомневаются в этом», – отметил глава Пентагона.

Мэттис сообщил, что сейчас США пытаются иметь дело с Россией «дипломатическим путем под руководством президента Трампа». «Не смотря на то, что мы хотим действовать дипломатическими методами, нам приходится сталкиваться с Россией, когда речь идет о те сферах, где они нападают на нас, будь то кибератаки, или когда они пытаются изменить границы с помощью вооруженных сил», – отметил министр обороны США.

По его словам, это стратегически неудобная позиция – с одной стороны действовать средствами дипломатии, пытаясь найти выход из этой ситуации, но противостоять там, где следует противостоять. «И мы будем продолжать действовать в этом ключе. И надеюсь, скоро наши дипломаты применят свою магию и начнут выводить нас из того затруднительного положения, в котором мы находимся», – отметил генерал Мэттис.