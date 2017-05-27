Переговоры о воссоединении Кипра провалились

Посланник Организации Объединенных Наций Эспен Барт Эйде, который принимал участие в переговорах о воссоединении Кипра, объявил в пятницу, 26 мая, о прекращении переговоров, пишет Deutsche Welle.

Как пояснил Эйде, такое решение было продиктовано тем, что сторонам не удалось достичь общей позиции относительно созыва финального саммита, на котором представители Республики Кипр и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра попытались бы договориться относительно окончательного соглашения о воссоединении.

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Как отмечает агентство Associated Press, решение о прекращении переговоров стало величайшим регрессом с момента их начала два года назад, однако в ООН рассчитывают на то, что переговорный процесс по воссоединению Кипра не потерпел окончательного провала.

Эспен Барт Эйде сообщил, что провел отдельные переговоры с каждой из сторон, в результате чего можно констатировать, что, несмотря на попытки преодолеть противоречия, "нет никакой перспективы" достичь согласия относительно саммита. Эйде отметил, что планирует провести консультации с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы определиться с дальнейшими действиями.