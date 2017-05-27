Египет нанес авиаудар по лагерю исламистов в Ливии

Египетские военно-воздушные силы в пятницу, 26 мая, нанесли удар по тренировочному лагерю исламистов, передает Deutsche Welle.

Как сообщил в телеобращении к египтянам президент страны Абдель ас-Сиси, обстрел лагеря стал ответом на атаку группы нападавших на христиан-коптов вблизи города Эль-Минья, в результате чего погибло 28 человек.

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"Египет не будет колебаться с нанесением ударов по террористическим лагерям, где бы они не были расположены - на территории страны или за ее пределами", - пригрозил египетский лидер, добавив, что власти страны "защитят свой народ и национальную безопасность от зла".

Абдель ас-Сиси в телеобращении не уточнил, где расположен лагерь террористов, по которому был нанесен удар в пятницу, однако агентство Associated Press со ссылкой на представителей минобороны Египта сообщило, что удары были нанесены по лагерю на востоке Ливии.

Напомним, в Египте в пятницу, 26 мая, утром группа вооруженных нападавших в масках на нескольких автомобилях расстреляла автобус с христианами-коптами вблизи города Эль-Минья. В результате атаки 28 человек погибли и еще более 20 получили ранения.