В сети показали выступление Арианы Гранде в Манчестере за несколько минут до взрыва (видео)
В сети опубликовали момент выступления певицы за несколько минут до теракта.
В сети опубликовали видео с выступления американской певицы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере до взрыва.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица приостановила свой европейский тур Dangerous Woman на неопределенный срок.
Концерты Арианы Гранде, кроме Великобритании, должны были состояться в таких странах как Бельгия, Польша, Германия и Швейцария.
По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо.
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В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя.
В Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.
По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет. Полиция задержала в Южном Манчестере 23-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к совершению теракта.