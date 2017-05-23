В сети показали выступление Арианы Гранде в Манчестере за несколько минут до взрыва (видео)

В сети опубликовали видео с выступления американской певицы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере до взрыва.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, певица приостановила свой европейский тур Dangerous Woman на неопределенный срок.

Концерты Арианы Гранде, кроме Великобритании, должны были состояться в таких странах как Бельгия, Польша, Германия и Швейцария.

По словам окружения певицы, сейчас она психологически сломана и находится в истерике после взрыва на ее концерте в Манчестере, поэтому неготова выступать для кого либо.

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В результате Гранде и ее команда пересмотрят гастрольный график, пока исполнительница не придет в себя.

В Манчестере в результате теракта после концерта на стадионе "Манчестер Арена", который совершил смертник, погибли 22 человека. 59 человек получили ранения.

По информации МИД, украинцев среди пострадавших в результате теракта в Манчестере нет. Полиция задержала в Южном Манчестере 23-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к совершению теракта.