У Лаврова отказались комментировать статью о передаче Трампом секретной информации

В посольстве России в США не стали комментировать публикацию СМИ, в которой говорится, что американский президент Дональд Трамп во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком поделился совершенно секретной информацией.

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Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас нет комментариев», — сказал пресс-секретарь российского посольства Николай Лахонин.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме поделился совершенно секретной информацией с Сергеем Лавровым.

Первый заместитель советника Трампа по национальной безопасности Дина Пауэлл заявила, что данная информация является лживой.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон также опроверг эту информацию, заявив, что на встрече Трампа и Лаврова обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были угрозы терроризма и общие усилия по борьбе с ними.