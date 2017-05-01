Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Дортмунде (фото)

Высокоскоростной поезд ICE-945, который следовал из Дюссельдорфа в Берлин, сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила в Twitter федеральная полиция Германии. В результате инцидента никто не пострадал.

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«Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов. Все пассажиры покинули поезд», - отметили в полиции. Отмечается, что в спасательной операции задействован вертолет.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn подтвердил информацию о ЧП, отметив, что вокзал в Дортмунде в настоящее время закрыт, пишет ТАСС.

"Остановки в Дортмунде нет. Последствия пока сложно оценить", - сообщили в компании. Сколько пассажиров находилось в поезде в момент аварии, пока не уточняется. Ведется расследование.