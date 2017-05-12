В России возбудили дело из-за засыпки дорожной ямы осколками мемориальной плиты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений о дорожной яме, которая была засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Второй Мировой Войны. Об этом ТАСС заявила старший помощник руководителя регионального управления СК Лариса Болдинова.

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«Проверка, проведенная следственными органами, подтвердила факт закладывания дорожной ямы обломками мемориала, в отношении неустановленных должностных лиц в администрации поселка Кормиловка возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», — рассказала она.

По словам Болдиновой, данные мемориальные плиты были демонтированы осенью 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника «Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», который принадлежит Кормиловскому городскому поселению.