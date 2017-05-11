Фотограф из Индии подделывает фото роскошного отдыха (видео)

14:03, 11 мая 2017
Мир
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Из старых ящиков, пластыря, газет и акриловых красок он создает озера, скалы, археологические памятники вроде Стоунхенджа и целые острова.

Фотограф с Индии подделывает фото роскошного отдыха /

Ватсал Катария создает удивительно реалистичные фотографии миниатюр.

То, что началось с эксперимента, вскоре превратилось в постоянное хобби.

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Из старых ящиков, пластыря, газет и акриловых красок он создает озера, скалы, археологические памятники вроде Стоунхенджа и целые острова.

Экспериментирует и с животными, их силуэты выходят совсем как настоящие.

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Теги: #Индия#фотограф