В США от экс-советника Трампа требуют документы о связях с Россией

Комитет сената США по разведке хочет получить от бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна все документы и записи о связях с РФ, пишет The New York Times.

Издание сообщает, что Флинн получил от комитета соответствующую повестку, которая обязывает передать всю электронную переписку, записи телефонных разговоров, встреч и финансовых сделок с россиянами.

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Повестку Флинн получил в связи с тем, что добровольно он отказался передать необходимую информацию.

Также отмечается, что непредоставление документов после получения повестки может быть признано неуважением к конгрессу и грозит штрафом или лишением свободы.

Как сообщал УНИАН ранее, комитет по разведке Сената США требует от помощников президента Дональда Трампа, которые работали с ним во время предвыборной кампании, предоставить данные о работе до и после президентских выборов, которые прошли в ноябре 2016 года.

Соответствующие уведомления были направлены бывшему главе предвыборного штаба Полу Манафорту, экс-помощникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, а также бывшему помощнику американского президента по национальной безопасности, генерал-лейтенанту в отставке Майклу Флинну.