Проблемы, с которыми столкнется президент Эммануэль Макрон - Bloomberg

Об этом пишет Грегори Вискузи в статье "Проблемы, с которыми столкнется президент Эммануэль Макрон", опубликованной на сайте Bloomberg.

Официально в стране по-прежнему чрезвычайное положение, которое было введено после череды террористических актов, начавшейся в 2015 году. Франция остается глубоко расколотой страной. В первом туре президентских выборов почти половина избирателей поддерживала кандидатов – в том числе Марин Ле Пен из "Национального фронта" – которые выступают против международного торгового порядка, поддерживаемого Макроном, бывшим инвестиционным банкиром с благоприятными для бизнеса взглядами.

1. Когда он вступит в должность?

Передача власти во Франции происходит быстрее, чем в США, где процесс занимает более двух месяцев, но медленнее, чем в Британии, где это происходит в одночасье. Дата инаугурации Макрона еще не назначена, но это должно произойти до 14 мая, то есть до последнего дня пребывания Франсуа Олланда на посту президента.

2. Что он будет делать до этого?

Его первый шаг – назвать премьер-министра, который затем должен сформировать кабинет. Макрон говорит, что уже выбрал кандидата, поэтому объявить его он сможет почти сразу. Макрон также сообщил, что совершит короткую поездку к французским войскам в зарубежной миссии, вероятно, в Сахеле, а затем поедет к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

3. Какие шаги Макрон предпримет на посту президента?

Есть разница между тем, что он хотел бы сделать, и тем, что он сможет сделать, и все зависит от того, сможет ли его молодая политическая партия получить большинство в парламенте. Во время предвыборной кампании он обещал инвестиции в 50 млрд евро (55 млрд долларов) в новые технологии и энергетику, расширение профессиональной подготовки, сокращение размеров классов начальной школы, объединение разрозненных пенсионных систем Франции, использование налоговых льгот для поощрения создания рабочих мест в бедных районах, устранение непопулярного налога на жилье, ослабление трудового законодательства, сокращение налогов на заработную плату, введение фиксированного 30-процентного налога на капитал и переориентация налога на богатство во Франции исключительно на имущество. По его словам, оплатить это помогут 60 миллиардов евро, полученные после оптимизации правительства. Что касается Европейского союза, он хочет добиться большей интеграции и гармонизации налогов, а также продвигать усиленные антидемпинговые меры в торговых пактах ЕС.

4. Может ли он сделать все это?

Многое зависит от парламентских выборов в июне. В каждом случае, начиная с 1981 года, партия, которая заняла президентский пост, получала и парламентское большинство. Но предыдущие победители были представителями одной из двух основных партий Франции. "En Marche!" Макрона была создана чуть больше года назад и не имеет парламентской истории. Многие избиратели голосовали за Макрона в знак протеста против Ле Пен. Во Франции парламент принимает законы и утверждает правительство. "Если Эммануэль Макрон хочет управлять страной, ему понадобится большинство в Национальном собрании, и нельзя с уверенностью сказать, что он его получит", - сказал Ив-Мари Канн, руководитель отдела политических исследований в Elabe.

5. Как партия Макрона может победить в парламенте?

Скорее всего, ему придется объединиться с другой партией, что отразится на планах Макрона. Его политика, несомненно, будет выглядеть по-другому, если его заставят создать коалицию с социалистами или с правоцентристскими республиканцами. Пока было проведено совсем мало опросов в отношении парламентских выборов, и, учитывая беспорядок в политике Франции, парламент может быть довольно хаотичным.

6. Есть ли у Макрона достижения, которые помогут ему закрепиться?

Когда он работал на Олланда с 2012 по 2016 год, сначала в качестве старшего советника, а затем министра экономики, он последовательно подталкивал социалистическую администрацию к принятию политики свободного рынка. Он призывал положить конец 35-часовой рабочей неделе, отменить модель пожизненного найма на гражданской службе и ликвидировать налог на богатство. Но его достижения на посту министра ограничились тем, что по воскресеньям теперь открыто больше магазинов, получить водительские права стало проще и разрешен проезд автобусов между городами.

7. Почему так мало?

Оппозиция из социалистического лагеря Олланда вынудила Макрона отказаться от ряда предложений, таких как ограничение выходного пособия и открытие защищенных профессий, таких как фармацевт и нотариус. Большинство Социалистической партии в парламенте не было намерено избавляться от налога на богатство или продлевать рабочую неделю. Макрон говорит, что сейчас все по-другому: раньше у правительства не было полномочий на отмену ограничений, а теперь есть.

8. Что победа Макрона означает для ЕС и евро?

И так будет продолжаться, по крайней мере, пока. Для многих наблюдателей это было, пожалуй, самым главным на выборах. Ле Пен хотела пересмотреть европейские соглашения, и, таким образом, положить конец единой валюте, общему рынку и Шенгенской зоне. Это не означает, что Макрон не будет настаивать на изменениях. Он сказал, что хочет больше совместных инвестиционных проектов с ЕС и стремится к ослаблению строгих правил экономии, введенных Германией.

9. Победа Макрона означает, что крайние правые повержены?

Ни в коем случае. Партия Ле Пен проявила себя наилучшим образом в 2017 году. Если подсчитать голоса за крайних правых и крайних левых, то примерно половина французского электората голосовала за кандидатов, которые хотели отойти от глобального международного порядка последней половины века. Опасения многих избирателей – иммиграция, деиндустриализация, стагнация заработной платы, "уберизация", терроризм – не исчезли. Сам Макрон, во время кампании, сказал, что успех его экономической программы будет "очень важен для предотвращения укрепления "Национального фронта" в ближайшие пять лет".