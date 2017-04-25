ЕС усиливает требования к Лондону относительно Brexit

Накануне саммита Евросоюза по вопросам выхода Великобритании из ЕС требования объединения к Лондону усилились. Лидеры ЕС будут настаивать на том, чтобы Соединенное Королевство давало постоянный вид на жительство гражданам Евросоюза, которые на момент ожидаемого в 2019-ом году выхода Великобритании из ЕС, находились или будут находиться в стране в течение пяти лет. Об этом говорится в проекте руководящих позиций ЕС на переговорах с Великобританией, с которыми ознакомились во вторник, 25 апреля, как сообщает DW.

Ожидается, что документ не претерпит существенных изменений перед утверждением на собрании лидеров ЕС в субботу. В него вошло и положение о том, что будущая торговая сделка между ЕС и Великобританией не будет гарантировать доступ финансовых компаний королевства к рынкам ЕС.

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Кроме того, требуется, чтобы Великобритания погасила все задолженности перед бюджетом Евросоюза, включая многолетние программамы ЕС, ряд из которых будет действовать до конца 2020 года, то есть, почти два года после Brexit. Сумму предварительно оцениваются примерно в 60 миллиардов евро.

Соответствующая директива имеет обязательную силу для переговорщиков от ЕС и Соединенным Королевством. Уполномоченный ЕС на диалог с Лондоном Мишель Барнье вскоре должен подготовить подробный план переговоров, которые должны начаться после досрочных выборов в Великобритании 8 июня. Среди его приоритетов - защита прав граждан ЕС, гарантирования выплат ЕС Соединенным Королевством, и только потом возможна торговая сделка.