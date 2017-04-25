В России на улицы города вылились тонны сока из-за аварии на заводе Pepsi (фото)

В России в Липецкой области на заводе «Лебедянский», который принадлежит компании PepsiCo обрушился потолок, в связи с чем на улицы города Лебедяни вылились тонны сока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

«В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в р. Дон», - говорится в сообщении прокуратуры.

В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. В результате происшествия есть пострадавшие. РосСМИ сообщают, что пострадали двое людей.