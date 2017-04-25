В России на улицы города вылились тонны сока из-за аварии на заводе Pepsi (фото)
14:17, 25 апреля 2017Мир
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Тонны сока стекают в реку Дон.
Тонны сока стекают в реку / instagram.com/fatredbug
В России в Липецкой области на заводе «Лебедянский», который принадлежит компании PepsiCo обрушился потолок, в связи с чем на улицы города Лебедяни вылились тонны сока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
instagram.com/fatredbug
«В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в р. Дон», - говорится в сообщении прокуратуры.
instagram.com/fatredbug
В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь обрушения составила около 300 квадратных метров. В результате происшествия есть пострадавшие. РосСМИ сообщают, что пострадали двое людей.
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