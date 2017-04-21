Убийственный подарок для Марин Ле Пен - Die Welt

Об этом пишет Саша Ленартц в статье "Убийственный подарок для Марин Ле Пен", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

На телеканале "France 2" как раз проходили последние дебаты одиннадцати кандидатов, когда раздалось полдюжины выстрелов из автомата. Это именно тот сценарий, которого боялись многие: что президентские выборы во Франции может предопределить теракт.

Незадолго до 21:00, серый автомобиль проскользнул мимо полиции, это произошло на Елисейских Полях вблизи дома №104, возле магазина Marks & Spencer и станции метро Франклин Рузвельт. Мужчина выскочил из машины и сразу же открыл огонь из автоматического оружия, вероятно, автомата Калашникова. Один из полицейских скончался на месте, по меньшей мере, двое других были серьезно ранены. Кроме того, была ранена гражданка другого государства, проходившая мимо. Офицеры открыли ответный огонь и убили нападавшего.

По предварительным данным, речь идет о преступнике, который был известен органам безопасности как представляющий угрозу для общества (уровень "S"), как указано в соответствующем файле. До сих пор неясно, был ли у него пособник. Первоначально сообщили, что второго человека разыскивают.

Сразу после перестрелки на Елисейских полях возникла паника, гости и туристы бежали на боковые улицы и в рестораны. Полиция немедленно оцепила район и через Twitter призвала общественность избегать этого района. Из соображений безопасности, в многочисленных ресторанах в течение нескольких часов находились сотни гостей и туристов. Примерно в 23.30 террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение. Поздно вечером президент Франсуа Олланд подтвердил, что власти подозревают, что это террористический акт.

Новость о выстрелах на самой знаменитой улице в мире распространилось после 21:00 в Twitter – в то время когда на телеканале "France 2" одиннадцать кандидатов в президенты начали свои последние дебаты перед первым туром выборов в воскресенье. Впрочем, слово "дебаты" не передает тот странный формат, это скорее была открытая дискуссия. У каждого кандидата было "15 минут для убеждения", - в игре "вопрос-ответ" с двумя модераторами.

Но когда в 21:30 стало известно о нападении, уже ни один из кандидатов не мог спокойно представить свои заявления. Эммануэль Макрон мудро оставил в гардеробной комнате свой "любимый предмет", который должен был принести каждый из кандидатов. Лидирующий в опросах кандидат своевременно осознал, что эта довольно глупая идея канала неуместна в такой серьезной ситуации. Вместо того, чтобы показать свою старую книгу по грамматике, он начал свое выступление, почтив убитого полицейского.

Франсуа Фийон позже повторил его идею. Однако, холодно эту новость воспринял подчеркнуто антикапиталистический кандидат левого крыла Филипп Путу, он настаивал на том, что основная проблема заключается в чрезмерном вооружении полиции. В ночь, когда на Елисейских Полях убили полицейского из автомата Калашникова, из засады, а двое других были тяжело ранены, его слепой к реальности пацифизм казался более чем странным.

Макрон и Ле Пен делают ставку на защиту граждан

Все кандидаты использовали две с половиной минуты, отведенные им для заключительного слова, чтобы почтить память жертв нападения и обратиться к их семьям. Нападение на Елисейских полях прямо в прайм-тайм и в разгар избирательной кампании заставило всех осознать, что террористическая угроза во Франции сохраняется, что она может поразить любого в любое время и, что силы полиции подвержены особой опасности.

До передачи, четверо кандидатов – Макрон, Марин Ле Пен, Фийон и Меланшон – находились в опросах очень близко друг к другу. Можно предположить, что перед первым туром голосования французы как следует подумают, кому они доверят защищать их от угрозы терроризма.

Макрон говорил именно о такой необходимости, когда заявил в своем заключительном слове: "Быть президенлтом – значит защищать своих граждан. Я хочу вас защищать. Я готов. Но мы не должны поддаваться страху".

Марин Ле Пен пыталась казаться еще более решительной и готовой к защите. "Я не хочу, чтобы мы привыкали к исламистскому террору", - сказала председатель "Национального фронта". "Я хочу разработать план нападения", - добавила она, не уточнив, что она имеет в виду, на кого и когда она хочет нападать. В любом случае, "время наивности" позади, считает она. "Нельзя оставлять в беде детей страны".

Чем бы ни руководствовался убийца, который открыл огонь на Елисейских полях, он сделал самый большой подарок Марин Ле Пен. По информации канала BFMTV и информационного агентства AP, преступником был 39-летний мужчина из города Шель к востоку от Парижа. Его радикализация была официально зарегистрирована, он был известен полиции из-за различных преступлений. 16 лет назад он был осужден за вооруженное нападение на сотрудника полиции.

Из-за драматизма событий, ведущая Леа Саламе, похоже, перестала ориентироваться во времени. До выборов остается "три часа", - сказала она, но французы будут выбирать своего президента через три дня. Как пройдут эти три дня до воскресенья, в четверг вечером еще никто не знал. Фийон, Ле Пен и Макрон еще вечером решили отменить свои последние запланированные выступления. Фийон также призвал других кандидатов воздержаться от дальнейших выступлений из-за нападения. Однако, Меланшон, казалось, выбрал противоположную стратегию и хочет все же провести свои выступления. Не следует поддаваться террору, утверждает он.

Кандидаты смогли ощутить, что значит быть президентом во время террора. Незадолго до полуночи, бледный и потрясенный действующий президент Франсуа Олланд стоял перед ступеньками Елисейского дворца. Он немного прибавил в весе, его лицо казалось бледным. Серый костюм, как обычно, неправильно завязанный галстук, траурный черный цвет. Полдюжины раз за последние пять лет Олланд выступал перед нацией, оплакивая жертв терроризма и обещая возмездие. Это отразилось на нем.

"Все понимают, что мои мысли с убитым полицейским, и его семьей", - сказал президент. Нужно понимать, насколько сложна работа, которую выполняют силы безопасности. Тогда он сказал еще что-то, что должно было звучать обнадеживающе, но в такой вечер это звучит, словно беспомощная мантра: "Наши граждане будут защищены", - пообещал уходящий президент. "Вся наша деятельность направлена на это".

Свой запланированный визит в Бретань Олланд отменил. Вместо этого, в пятницу в Елисейском дворце соберется Национальный совет обороны.

Через 72 часа, французы будут выбирать нового президента. Кто бы это ни был, он или она должны быть готовы к тому, что им, как и Франсуа Олланду, придется сообщать французскому народу такие печальные новости. И, при этом, выглядеть довольно беспомощно.