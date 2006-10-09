Нобелевскую премию по экономике дали...

Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2006 год стал ученый из Колумбийского университета Эдмунд Фелпс (Edmund S. Phelps). Премию присудили с формулировкой "за его анализ интертемпоральных отношений в макроэкономической политике". Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Эдмунд Фелпс, которому в 2006 году исполнилось 73 года, стал известен после своих исследований экономического роста в 1960 годах прошлого века. Его самой известной работой является базовая теория естественного уровня безработицы (долговременная безработица, которая не зависит от темпов экономического роста).

Всего с 1968 года высшую мировую награду в области экономики получили 58 человек. Ранее были названы лауреаты премий 2006 года в области медицины, физики и химии. Все три премии достались ученым из США. Имя лауреата Нобелевской премии 2006 года по литературе будет известно 12 октября, а Нобелевской премии мира - 13 октября.

В 2005 году Нобелевскую премию в области экономики получили ученый из Израиля Роберт Ауманн и ученый из США Томас Шеллинг "за вклад в понимание явлений сотрудничества и конфликта через анализ теории игр".

Лента.ру