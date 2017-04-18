В Японии намерены удвоить численность женщин в вооруженных силах страны

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила на пресс-конференции, что оборонное ведомство страны намерено удвоить численность женщин в вооруженных силах.

Об этом пишет ТАСС.

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«Мы стремимся к построению привлекательных сил самообороны, соответствующих нынешней эпохе. Мы фактически отменяем все ограничения и будем способствовать привлечению женщин на службу, создавая для этого необходимые условия», - сказала Инада.

Отмечается, что министерство обороны Японии намерено довести численность женщин в структурах ведомства до 12% от личного состава.