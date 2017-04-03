Взрывы в Санкт-Петербурге: в город отправили группу следователей и открыли дело

В Санкт-Петербург СК РФ направил группу следователей и криминалистов центрального аппарата СК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

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"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН ранее, взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге - «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибло не менее 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро.