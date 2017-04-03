Трамп хотел встретиться с "крестным отцом" русской мафии - El Pais

Президент США Дональд Трамп 1 февраля имел запланированную встречу с российским политиком и банкиром Александром Торшиным, который входит в окружение президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на испанское издание El Pais.

Читайте такжеТрамп не против присоединения США к переговорам по Донбассу - СМИ

По данным издания, испанская антикоррупционная прокуратура и Гражданская гвардия определяют Торшина в своих докладах как "крестного отца" русской мафии.

Встреча должна была состояться до официального завтрака в Вашингтоне, в котором Торшин принимал участие в качестве руководителя российской делегации.