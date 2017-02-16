Трамп назвал причину отставки советника по нацбезопасности Флинна

Как сообщает Reuters, о причине отставки Флинна глава Белого дома рассказал на пресс-конференции.

"Я не думаю, что он (Флинн – ред.) сделал что-либо плохое. Во всяком случае, он сделал что-то правильное в общении с российскими официальными лицами, – сказал Трамп. – Дело в том, что он не говорил с нашим вице-президентом ( Пенсом – ред.) должным образом, и затем он сказал, что не помнит".

Как сообщал УНИАН, Майкл Флинн ушел в отставку поздно вечером 13 февраля после того, как он признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Трампа по содержанию своих контактов с послом России в США.

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Флинн сначала сказал вице-президенту Майку Пенсу, что в декабре 2016 года во время неоднократных разговоров с послом России Сергеем Кисляком не обсуждал санкции в то время, когда бывший президент США Барак Обама готовил новые санкции против России из-за вероятного вмешательства Москвы в президентские выборы.

Эти заявления Флинна позволили Пенсу в телевизионном интервью выступить на защиту советника по национальной безопасности. Но через некоторое время Флинн в ответ на опубликованные доклады американских спецслужб признал, что, возможно, обсуждал санкции с Кисляком. Такое обсуждение могло быть нарушением законов США, которые запрещают вести внешнеполитические переговоры частным лицам (а в декабре 2016 года Флинн еще не занимал никаких официальных должностей).