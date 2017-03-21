Глава МВД Франции уволился на фоне коррупционного скандала

Министр иностранных дел Франции Брюно ле Ру подал в отставку на фоне разгорающегося коррупционного скандала. Министра подозревают в том, что он обеспечил своим дочерям хорошо оплачиваемую работу во французском парламенте, передает Русская служба ВВС.

Комментируя решение об отставке, 51-летний социалист ле Ру сказал, что не хочет, чтобы расследование в отношении работы его дочерей "подрывало работу правительства".

Новым министром внутренних дел страны назначен Маттиас Фекль, с 2014 года работавший торговым секретарем во французском министерстве иностранных дел.

Обвинения в адрес ле Ру зазвучали после того, как появилась информация, что он устроил своих дочерей на работу помощницами депутата, где они проработали несколько лет, получая солидную зарплату: всего дочерям министра выплатили около 60 тысяч долларов бюджетных денег.

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Ле Ру не отрицал, что его дочери работают в парламенте, но указывал, что такая практика не запрещена законом. Однако из-за повышенного публичного интереса к делу прокуратура начала предварительное расследование.

Бывший лидер французской президентской гонки, центрист от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон сейчас находится в центре очень похожего скандала. Его подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала.

С 1986 по 2013 супруга Фийона Пенелоп получила в виде зарплаты сотни тысяч евро из бюджетных средств, несмотря на то, что, как говорят, работала она мало.

Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения, но его положение в президентской гонке ухудшилось: за несколько недель Фийон, как указывают опросы, с первого места переместился на третье. Против него возбуждено уголовное дело.

Первый тур президентских выборов во Франции назначен на 23 апреля. Сейчас среди кандидатов лидируют Фийон, социалист Эмануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен.