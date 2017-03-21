На автосалоне в Женеве представили новые модели автомобилей и интересные концепты (фотогалерея)

В Швейцарии завершилось ежегодное автомобильное шоу — Женевский автосалон 2017, проходившее в период с 9 по 19 марта на арене Palexpo в Женеве, передает under35.

В рамках шоу были представлены последние любопытные новинки и самые интересные концепт-модели от самых знаменитых автомобильных производителей со всего мира.

Читайте такжеТайваньская полиция бездушно разорвала клещами суперкар Lamborghini из-за неправильных номеров (видео)

Женевский автосалон 2017 порадовал большим количеством автомобилей из сегмента суперкаров. Новая модель Ferrari 812 Superfast стала преемницей F12 Berlinetta.

Британская компания McLaren представила второе поколение своего суперкара 720S.

Lamborghini показали обновленную версию своего флагманского суперкара Aventador S. В дополнение к этому, на стенде Lambo также был представлен трековый вариант модели Huracan под названием Perfomante.

Компания Ford привезла с собой из-за океана потрясающий суперкар GT.

Итальянский бренд Pagani представил свой впечатляющий родстер Huayra Roadster.

Особое внимание публики привлек гибридный суперкар со съемной крышей Koenigsegg Regera.

Датский бренд Zenvo представил свой юбилейный суперкар TS1.

Aston Martin показали публике свой новый гиперкар Valkyrie, который был разработан при тесном сотрудничестве с компанией Red Bull Racing.

Британский бренд также представил свою новую продуктовую линейку AMR performance, в которую вошли модели Vantage AMR и Rapide AMR.

Среди новинок Bentley в Женеве были показаны модели Flying Spur limo, специальная версия Bentley Bentayga Mulliner SUV и потрясающий электрический GT- концепт EXP 12 Speed 6e.

Впервые на публике была показана впечатляющая Porsche Panamera Sport Turismo вместе с последней версией 911 GT3.

Британский Range Rover представил свою новую модель внедорожника — Velar SUV.

На стенде компании Audi можно было увидеть новый гибридный концепт Q8 Sport SUV вместе с высокопроизводительным спортивным хэтчбэком RS3 и потрясающим новым купе RS5 Coupe.

Компания Mercedes представила множество интересных новинок, среди которых - кабриолет E-Class, лимитированная версия модели G650 Landaulet, новый пикап X-Class, трековая версия AMG GT-R и потрясающее четырехдверное купе от подразделения AMG.

Читайте такжеTesla показала мир "глазами" автопилота (видео)

Компания BMW представила новое поколение 5-й серии. Lexus презентовал гибридную версию своего флагманского седана LS500.

Двумя наиболее экзотическими моделями Женевского автосалона 2017 стали электрический концепт-кар Renault Trezor и концепт Peugeot Instinct.

Компания Cadillac привезла на шоу новый стильный концепт Escala Concept. Volvo презентовали второе поколение кроссовера XC60, который позаимствовал множество деталей дизайна от выпущенной ранее старшей модели XC90.

Jaguar представил новый электрокар I-Pace, который несколькими месяцами ранее был впервые показан на автомобильном шоу в Лос-Анджелесе.

Компания Volkswagen впервые показала обновленную модель CC Coupe, получившую название Arteon.

Новый концепт Infiniti Q60 Project Black удивил большим количеством технологий и наработок компании в Formula 1.

Компания Ford также порадовала своим обновленным горячим хэтчбэком Fiesta ST с мощным трехцилиндровым турбированным двигателем.

Компания Subaru презентовала модель XV Crosstrek, созданную на базе Impreza.

Французский эксклюзивный автопроизводитель Alpine представил современную интерпретацию классической модели спортивного автомобиля A110.