На автосалоне в Женеве представили новые модели автомобилей и интересные концепты (фотогалерея)

19:32, 21 марта 2017
Мир
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В рамках шоу были представлены последние любопытные новинки и самые интересные концепт-модели.

Mercedes-AMG GT Concept car / REUTERS

В Швейцарии завершилось ежегодное автомобильное шоу — Женевский автосалон 2017, проходившее в период с 9 по 19 марта на арене Palexpo в Женеве, передает under35.

В рамках шоу были представлены последние любопытные новинки и самые интересные концепт-модели от самых знаменитых автомобильных производителей со всего мира.

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Женевский автосалон 2017 порадовал большим количеством автомобилей из сегмента суперкаров. Новая модель Ferrari 812 Superfast стала преемницей F12 Berlinetta.

Британская компания McLaren представила второе поколение своего суперкара 720S.

Lamborghini показали обновленную версию своего флагманского суперкара Aventador S. В дополнение к этому, на стенде Lambo также был представлен трековый вариант модели Huracan под названием Perfomante.

Компания Ford привезла с собой из-за океана потрясающий суперкар GT.

Итальянский бренд Pagani представил свой впечатляющий родстер Huayra Roadster.

Особое внимание публики привлек гибридный суперкар со съемной крышей Koenigsegg Regera. 

Датский бренд Zenvo представил свой юбилейный суперкар TS1.

Aston Martin показали публике свой новый гиперкар Valkyrie, который был разработан при тесном сотрудничестве с компанией Red Bull Racing.

Британский бренд также представил свою новую продуктовую линейку AMR performance, в которую вошли модели Vantage AMR и Rapide AMR.

Среди новинок Bentley в Женеве были показаны модели Flying Spur limo, специальная версия Bentley Bentayga Mulliner SUV и потрясающий электрический GT- концепт EXP 12 Speed 6e.

Впервые на публике была показана впечатляющая Porsche Panamera Sport Turismo вместе с последней версией 911 GT3.

Британский Range Rover представил свою новую модель внедорожника — Velar SUV.

На стенде компании Audi можно было увидеть новый гибридный концепт Q8 Sport SUV вместе с высокопроизводительным спортивным хэтчбэком RS3 и потрясающим новым купе RS5 Coupe.

Компания Mercedes представила множество интересных новинок, среди которых - кабриолет E-Class, лимитированная версия модели G650 Landaulet, новый пикап X-Class, трековая версия AMG GT-R и потрясающее четырехдверное купе от подразделения AMG.

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Компания BMW представила новое поколение 5-й серии. Lexus презентовал гибридную версию своего флагманского седана LS500.

Двумя наиболее экзотическими моделями Женевского автосалона 2017 стали электрический концепт-кар Renault Trezor и концепт Peugeot Instinct.

Компания Cadillac привезла на шоу новый стильный концепт Escala Concept. Volvo презентовали второе поколение кроссовера XC60, который позаимствовал множество деталей дизайна от выпущенной ранее старшей модели XC90.

Jaguar представил новый электрокар I-Pace, который несколькими месяцами ранее был впервые показан на автомобильном шоу в Лос-Анджелесе.

Компания Volkswagen впервые показала обновленную модель CC Coupe, получившую название Arteon.

Новый концепт Infiniti Q60 Project Black удивил большим количеством технологий и наработок компании в Formula 1.

Компания Ford также порадовала своим обновленным горячим хэтчбэком Fiesta ST с мощным трехцилиндровым турбированным двигателем.

Компания Subaru презентовала модель XV Crosstrek, созданную на базе Impreza.

Французский эксклюзивный автопроизводитель Alpine представил современную интерпретацию классической модели спортивного автомобиля A110.

Rolls-Royce Dawn
Rolls-Royce Dawn /  © REUTERS
Volkswagen Sedric concept car
Volkswagen Sedric concept car /  © REUTERS
Volkswagen Sedric concept car
Volkswagen Sedric concept car /  © REUTERS
Volkswagen Sedric concept car
Volkswagen Sedric concept car /  © REUTERS
Peugeot 3008
Peugeot 3008 /  © REUTERS
Maserati Levante SUV
Maserati Levante SUV /  © REUTERS
Italdesign Zerouno
Italdesign Zerouno /  © REUTERS
Italdesign Zerouno
Italdesign Zerouno /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante
Lamborghini Huracan Performante /  © REUTERS
Audi SQ5
Audi SQ5 /  © REUTERS
Skoda Octavia RS 245
Skoda Octavia RS 245 /  © REUTERS
New Volkswagen Arteon R
New Volkswagen Arteon R /  © REUTERS
Bentley Bentayga
Bentley Bentayga /  © REUTERS
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron /  © REUTERS
Renault Kadjar
Renault Kadjar /  © REUTERS
Mercedes-AMG GT Concept car
Mercedes-AMG GT Concept car /  © REUTERS
Fiat 560
Fiat 560 /  © REUTERS
Mercedes-AMG GT C Roadster
Mercedes-AMG GT C Roadster /  © REUTERS
Peugeot Instinct concept car
Peugeot Instinct concept car /  © REUTERS
Renault Trezor Concept
Renault Trezor Concept /  © REUTERS
Renault Trezor Concept
Renault Trezor Concept /  © REUTERS
© REUTERS
Volvo XC60
Volvo XC60 /  © REUTERS
Volvo XC60
Volvo XC60 /  © REUTERS
Volvo XC60
Volvo XC60 /  © REUTERS
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo /  © REUTERS
Porsche 911 GT3
Porsche 911 GT3 /  © REUTERS
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo /  © REUTERS
© REUTERS
Ferrari 812 Superfast
Ferrari 812 Superfast /  © REUTERS
Alfa Romeo Stelvio
Alfa Romeo Stelvio  /  © REUTERS
Cadillac Escala Concept
Cadillac Escala Concept /  © REUTERS
Cadillac Escala Concept
Cadillac Escala Concept /  © REUTERS
Ssangyong XAVL Concept
Ssangyong XAVL Concept /  © REUTERS
Bentley EXP 12 Concept
Bentley EXP 12 Concept /  © REUTERS
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid /  © REUTERS
Lexus LS500h
Lexus LS500h /  © REUTERS
Fiat 124 Spider convertible
Fiat 124 Spider convertible /  © REUTERS
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet /  © REUTERS
Citroen C-Aircross concept
Citroen C-Aircross concept /  © REUTERS
BMW Serie 5 Touring
BMW Serie 5 Touring /  © REUTERS
Land Rover Velar
Land Rover Velar /  © REUTERS
Honda NeuV concept
Honda NeuV concept /  © REUTERS
Subaru XV AWD
Subaru XV AWD /  © REUTERS
Honda Clarity Fuel Cell
Honda Clarity Fuel Cell /  © REUTERS
McLaren 720S
McLaren 720S /  © REUTERS
Aston Martin Valkyrie
Aston Martin Valkyrie /  © REUTERS
Mercedes-Benz Concept EQ
Mercedes-Benz Concept EQ /  © REUTERS
Volkswagen I.D. Buzz concept
Volkswagen I.D. Buzz concept /  © REUTERS
Volkswagen I.D. Buzz concept
Volkswagen I.D. Buzz concept /  © REUTERS
Volkswagen I.D. Buzz concept
Volkswagen I.D. Buzz concept /  © REUTERS
Micro-Microlino Prototype 1
Micro-Microlino Prototype 1 /  © REUTERS
Micro-Microlino Prototype 1
Micro-Microlino Prototype 1 /  © REUTERS
TAMO Racemo
TAMO Racemo /  © REUTERS
TAMO Racemo+
TAMO Racemo+ /  © REUTERS
Ford GT '66 Heritage Edition
Ford GT '66 Heritage Edition /  © REUTERS
Hyundai Fuel Cell Concept
Hyundai Fuel Cell Concept /  © REUTERS
SCG 0003S racecar
SCG 0003S racecar  /  © REUTERS
SCG 0003S racecar
SCG 0003S racecar  /  © REUTERS
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Теги: #выставка#автомобили#автосалон