США отправили морских пехотинцев для разгрома ИГИЛ в Ракке

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что американские морпехи готовят свои передовые позиции на севере провинции Ракка для помощи отрядам сирийской оппозиции в операции по освобождению Ракки.

Также отмечается, что в Сирию будет переброшена тяжелая техника.