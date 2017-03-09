США отправили морских пехотинцев для разгрома ИГИЛ в Ракке
16:50, 09 марта 2017Мир
1484 0
США отправили несколько сотен морских пехотинцев в Сирию, чтобы поддержать местные силы в борьбе с боевиками «Исламского государства» при захвате города Ракка.
Сирия / REUTERS
Об этом сообщает BBC.
Читайте такжеООН: улицы восточных районов Алеппо усеяны десятками трупов
Отмечается, что американские морпехи готовят свои передовые позиции на севере провинции Ракка для помощи отрядам сирийской оппозиции в операции по освобождению Ракки.
Также отмечается, что в Сирию будет переброшена тяжелая техника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter