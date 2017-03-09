США отправили морских пехотинцев для разгрома ИГИЛ в Ракке

16:50, 09 марта 2017
Мир
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США отправили несколько сотен морских пехотинцев в Сирию, чтобы поддержать местные силы в борьбе с боевиками «Исламского государства» при захвате города Ракка.

REUTERS

Об этом сообщает BBC.

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Отмечается, что американские морпехи готовят свои передовые позиции на севере провинции Ракка для помощи отрядам сирийской оппозиции в операции по освобождению Ракки.

Также отмечается, что в Сирию будет переброшена тяжелая техника.

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Теги: #Сирия