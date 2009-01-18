Израиль выведет войска из Газы "быстро, как будет возможно"

Премьер-министр Израиля Эхуд ОЛЬМЕРТ заявил в воскресенье, что Израиль хочет вывести войска из сектора Газа как можно скорее, сообщает Associated Press.

"Мы не намерены оставаться в секторе Газа, мы хотим уйти быстро, как будет возможно", - сказал Э.ОЛЬМЕРТ, добавив в тоже время, что Израиль хочет удостовериться в надежности нового перемирия с палестинским исламским движением ХАМАС.

Такое заявление израильский премьер сделал на ужине в Иерусалиме, куда прибыли лидеры европейских государств после экстренного международного саммита по Газе, прошедшего в воскресенье в египетском городе Шарм эш-Шейх.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером в субботу Израиль в одностороннем порядке прекратил боевые действия в секторе Газа, завершив трехнедельную операцию против палестинских боевиков. Со своей стороны ХАМАС и другие палестинские группировки сегодня также объявили о прекращении огня и выдвинули условие, по которому Израилю дана неделя, чтобы вывести войска с территории Газы.