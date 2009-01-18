Чехия: мы точно не знаем, когда появится газ

Председательствующая в Евросоюзе Чехия приветствует договоренности по газу, достигнутые на встрече в Москве премьер-министрами России и Украины Владимиром ПУТИНЫМ и Юлией ТИМОШЕНКО, но ожидает, что российский газ начнет поступать в Европу лишь через несколько дней.

“Мы остаемся реалистами. На протяжении последних дней уже несколько раз происходили подобные моменты, которые рождали надежду на разрешение кризиса. Определяющим для ЕС является исключительно сама поставка газа. Мы точно не знаем, когда это будет обеспечено”, - цитирует РИА “Новости” распространенное в воскресенье в Брюсселе заявление министра промышленности и торговли Мартина РЖИМАНА.

“Я опасаюсь, что даже в случае быстрого возобновления транзита Украиной потребуется несколько дней для того, чтобы он поступил в ЕС”, - заявил министр.

При этом он отметил, что достижению последних договоренностей между Россией и Украиной способствовала единая позиция, с которой ЕС выступал на международной конференции по поставкам газа в Европу, прошедшей в субботу в Москве.

Как сообщал УНИАН, договоренность по цене на газ для Украины и транзитном тарифе была достигнута на переговорах премьеров РФ и Украины, которые завершились в ночь на воскресенье в Москве. Ю.ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН и дали поручения руководителям "Нафтогаза Украины" и "Газпрома" до понедельника подготовить документы, чтобы оформить достигнутые договоренности. Сразу после подписания этих документов будут восстановлены все поставки природного газа.