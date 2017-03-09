В Турции продлили чрезвычайное положение еще на три месяца

Чрезвычайное положение, известное как OHAL, практикуется с 20 июля прошлого года после того, как в Турции произошла попытка неудачного государственного переворота 15 июля 2016 года, как сообщает Turkish Minute.

Чрезвычайное состояние должно было закончиться 16 апреля, оно подвергается критике со стороны правозащитных групп и оппозиции, ведь ограничивает права и свободы граждан. Оно уже продлевалось дважды до 11 октября и 3 января.

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"Пользуясь чрезвычайным положением, правительство настойчиво вводило много спорных инициатив, имеющих силу закона и не требуют при таких условиях утверждения парламентом", - отмечает издание.

В соответствии с этими указами, более 135 тысяч человек были уволены из государственных органов по обвинению в участии в перевороте.

Как сообщал УНИАН, в Турции завершили следствие по госперевороту в 2016 году.