Украина получит 20% скидку в обмен на старую цену на транзит

В ходе сегодняшних переговоров в Москве украинская и российская делегации во главе с премьер-министрами Юлией ТИМОШЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ договорились об условиях формирования цены на газ для Украины в 2009-2010 годах и тарифа на его транзит по ее территории в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь украинского премьера Марина СОРОКА.

Она сообщила со ссылкой на В.ПУТИНА, что достигнута договоренность о переходе в 2009 году на европейскую формулу ценообразования. При этом Россия предоставляет 20-процентную скидку на газ для Украины при условии льготного транзита по цене 2008 года.

Также стороны договорились об установлении европейской цены на газ для Украины и транзита по ее территории в Европу в 2010 году.

Сегодня Ю.ТИМОШЕНКО отбывает в Киев.

Как сообщал УНИАН, газовые переговоры в Москве длились около пяти часов.