ХАМАС продолжит войну, пока израильские войска не будут выведены из сектора Газа, заявил представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамада, передает Reuters.

"Если израильские войска продолжат присутствовать в секторе Газа, перед нами откроются большие возможности сопротивления оккупационным силам", - заявил он телеканалу "Аль-Джазира".

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сделал заявление об одностороннем прекращении военной операции в секторе Газа сегодня ночью, но отметил, что Израиль не выведет войска из анклава.