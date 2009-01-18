Медведев нашел простой способ гарантировать поставки газа в Европу

Поставки газа из России в Европу через украинскую территорию могут быть гарантированы с помощью безотзывного аккредитива, открытого в одном из крупнейших европейских банков.

Об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции по итогам газовой конференции в Москве, сообщает РИА «Новости» .

"Сегодня была предложена другая - простая форма, а именно безотзывный аккредитив, выставленный в первоклассном банке одной из европейских стран с частичным покрытием, которое предоставит украинская сторона. Если банк откроет без покрытия, будет совсем хорошо. Основанием для списания денег будет обращение российской компании-поставщика газа, подтвержденное группой наблюдателей, которую мы сформировали с участием Евросоюза, о несанкционированном отборе газа", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.