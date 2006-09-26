Саакашвили: Завтра Кодорское ущелье получит новое официальное название

С 27 сентября по решению президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ Кодорское ущелье получает новое официальное название - Верхняя Абхазия.

"Завтра Кодорское ущелье получит свое новое официальное название - Верхняя Абхазия. Такое решение принял я в связи с 13-ой годовщиной оккупации Сухуми и в целом Абхазии", - заявил М.СААКАШВИЛИ на пресс-конференции сегодня вечером, сообщает РИА «Новости».

По его словам, отныне все иностранные дипломаты, которые участвуют в процессе грузино-абхазского урегулирования и посещают Тбилиси и Сухуми, будут посещать селение Чхалта, где временно расположена администрация так называемого "правительства Абхазии в изгнании".

"Отныне в официальном протоколе всех дипломатов, которые побывают в Тбилиси и Сухуми, будет записано о необходимости встречи с легитимным руководством Абхазии, временно расположенном в Чхалта", - сказал президент.