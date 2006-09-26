Советский разведчик Джордж Блейк выиграл суд против Великобритании

Бывший сотрудник британской разведки СИС и агент советских спецслужб Джордж БЛЕЙК выиграл дело против Великобритании, сообщает Reuters.

Дж.БЛЕЙК обвинял власти страны в затягивании рассмотрения дела о лишении его возможности получать гонорары от продаж своей автобиографической книги.

Европейский суд по правам человека присудил Дж.БЛЕЙКУ 5 тыс. евро в качестве компенсации и 2 тыс. евро на оплату судебных расходов.

Дж.БЛЕЙК был приговорен в 1961 году к 42 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Советского Союза. Через пять лет ему удалось бежать из лондонской тюрьмы и перебраться в Москву, где он живет до сих пор.

Справка на сайте Службы внешней разведки России