Самолет ВВС США столкнулся с Ту-154

В международном аэропорту Бишкека пассажирский лайнер при взлете столкнулся с американским военным самолетом-топливозаправщиком "Геркулес", передает агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники из числа сотрудников аэропорта.

По их словам, самолет Ту-154 "Киргизских авиалиний" при взлете задел военный топливозаправщик с американской авиабазы, которая расположена на территории аэропорта.

Пассажирский лайнер прекратил взлет, а топливозаправщик загорелся, однако огонь был быстро потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам источников, столкновение произошло из-за американского самолета, не покинувшего на взлетно-посадочную полосу после посадки.

Лента.ру