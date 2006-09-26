Самолет ВВС США столкнулся с Ту-154
20:25, 26 сентября 2006Мир
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Авиабаза в Бишкеке примыкает к международному аэропорту
В международном аэропорту Бишкека пассажирский лайнер при взлете столкнулся с американским военным самолетом-топливозаправщиком "Геркулес", передает агентство РИА Новости, ссылаясь на собственные источники из числа сотрудников аэропорта.
По их словам, самолет Ту-154 "Киргизских авиалиний" при взлете задел военный топливозаправщик с американской авиабазы, которая расположена на территории аэропорта.
Пассажирский лайнер прекратил взлет, а топливозаправщик загорелся, однако огонь был быстро потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.
По словам источников, столкновение произошло из-за американского самолета, не покинувшего на взлетно-посадочную полосу после посадки.
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