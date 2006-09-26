Ющенко: человечество еще раз должно перечитать страницу трагедии Бабьего Яра

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Бабий Яр должен стать прививкой, которая убережет и предостережет мир от агрессивной, кровавой ксенофобии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал, открывая сегодня выставку, приуроченную 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра, в Украинском доме.

По его словам, побеги ненависти прорастают там, где властвует бедность, где совершается много преступлений, там, где не существует демократии.

По словам В.ЮЩЕНКО, основной целью украинской помаранчевой революции было принести украинскому народу демократию и свободу.

«Только в пространстве свободы и демократии нет места для ненависти и нетерпимости», - сказал Президент. Он убежден, что “время может зарубцевать наши раны, однако оно не должно стереть историю из нашей памяти”. Поэтому, по убеждению Президента, главная цель сегодняшней акции заключается в том, что человечество еще раз должно перечитать страницу трагедии Бабьего Яра.

В свою очередь Президент Израиля Моше КАЦАВ поблагодарил В.ЮЩЕНКО за приглашение принять участие в этом чрезвычайном событии – почтении 65-й годовщины трагедии Бабьего Яра.

В своем выступлении он отметил, что Бабий Яр, как и другие концлагеря, символизировал самое худшее в человеке – желание уничтожать, убивать, человеческое зло. По словам Президента Израиля, для того, чтобы осталась человечность и гуманистические ценности, необходимо учить молодежь в каждой стране, рассказывать о том, что творилось во время Холокоста, учить их урокам Холокоста. «Мы должны действовать сообща, чтобы остановить антисемитизм и расизм, чтобы не подняли свои скверные головы во многих местах мира, и это опасно не только для евреев, но и всего того общества, которое окружает их», - сказал он.

На церемонии открытия выставки присутствовали премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель Киевской областной государственной администрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, председатель Запорожской ОГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО.