Синдзо Абэ стал самым молодым премьером Японии

52-летний Синдзо АБЭ официально избран премьер-министром Японии.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», за него проголосовало большинство депутатов парламента. С.АБЭ стал самым молодым премьером за всю историю страны и первым руководителем Японии, который родился после окончания Второй мировой войны.

Во вторник Кабинет министров Японии Дзюнъитиро КОИДЗУМИ ушел в отставку. Д.КОИДЗУМИ поблагодарил членов своего правительства, после чего покинул токийскую резиденцию, откуда руководил страной 1 тыс. 980 дней.

В минувшую среду правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии большинством голосов избрала С.АБЭ преемником Д.КОИДЗУМИ.