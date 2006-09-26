Баррозу призвал приостановить расширение ЕС
08:51, 26 сентября 2006Мир
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Болгария и Румыния еще успеют
Европейская Комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Еврсоюзу с 1 января 2007 года Болгарии и Румынии.
По сообщению из дипломатических источников, руководство ЕС пришло к выводу, что София и Бухарест успешно проводят реформы, необходимые для вступления в организацию.
Как сообщает радио “Свобода”, вчера председатель Европейского Союза Жозе Мануэль БАРРОЗУ призвал приостановить расширение ЕС после вступления этих двух стран. По мнению Ж.М.БАРРОЗУ, Евросоюз должен сначала решить зашедшую в тупик проблему с принятием европейской конституции.
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