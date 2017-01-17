В Европарламенте стартовал четвертый тур выборов президента: осталось двое кандидатов

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом по результатам третьего тура выборов, сообщил действующий президент ЕП Мартин Шульц.

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Согласно регламенту, в четвертый, финальный раунд вышли двое кандидатов, которые получили наибольшее количество голосов - представитель группы Европейской народной партии Антонио Таяни и лидер группы Альянса социалистов и демократов Джанни Питтелла. Оба являются депутатами от Италии.

По словам Шульца, в голосовании в третьем туре приняли участие 719 депутатов (718 - в первом туре и 725 - во втором). Недействительными признано 29 бюллетеней (35 - в первом и 34 - во втором). Действительными признано 690 бюллетеней (683 - в первом и 691 - во втором). Таким образом, большинство составляет 346 голосов (в первом – 342 и 34 - во втором).

Так, кандидат от ЕНП Таяни получил 291 голос (274 голоса - в первом туре и 287 - во втором), а лидер социалистов Питтелла - 199 (183 голоса - в первом туре и 200 голосов - во втором).

Вице-президент группы Европейских консерваторов и реформистов Хельга Стейвенс получила в свою поддержку 58 голосов (77 голосов - в первом туре и 66 - во втором), итальянский депутат от группы Европейских объединенных левых/Северных зеленых левых Элеонора Форенца - 45 голосов (50 голосов в первом туре и 42 голоса - во втором), депутат из Великобритании от групп Зеленых Джин Ламберт - 35 голосов (56 голосов в первом туре и 51 голос - во втором) и депутат из Румынии от группы Европа для наций Лоренцо Ребега - 44 голосов (43 голоса - в первом туре и 45 - во втором).

Четвертый раунд начался в 20.00 (по киевскому времени в 21.00).