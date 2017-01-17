The Washington Post: Литва боится российского вторжения. Теперь она хочет построить забор на границе

Об этом пишет Рик Ноак в статье "Литва боится российского вторжения. Теперь она хочет построить забор на границе", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

После наращивания российских военных сил в Калининграде в последние несколько месяцев, соседняя Литва в понедельник объявила, что построит 80-километровый забор на границе, оборудованный камерами наблюдения, который планирует завершить в этом году. "Причины и экономические (для предотвращения контрабанды), и геополитические (для укрепления внешних границ ЕС", - сообщил информационному агентству Agence France-Presse министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. Ожидается, что проект будет финансировать большей частью Европейский Союз в качестве инвестиций в безопасность.

Забор – новый признак эскалации напряженности в отношениях между Россией и Западом на Балтийском море. Все три крошечных государства Балтии – Эстония, Латвия и Литва –члены ЕС и НАТО. Они также граничат с Россией и были когда-то частью Советского Союза.

После войны России на востоке Украины и аннексии Крыма, лидеры стран Балтии боятся, что их государства могут стать следующими целями для потенциальной российской экспансии. Они обвинили Россию в постоянном нарушении воздушного пространства НАТО, развертывании тайных подразделений на своей территории и даже отработке вторжения в три небольших государства. Политики в Литве считают, что забор может служить сдерживающим фактором для потенциальных российских вторжений.

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Самый большой страх состоит в том, что Россия может попытаться закрыть "проход Сувалки", 60-километровой участок Польши, который отделяет Калининград от союзника России, Беларуси. Если Россия вторгнется на этот участок земли, страны Балтии окажутся отрезанными от остальной Европы.

Российские чиновники отвергли обвинения в том, что они хотят захватить страны Балтии. Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области, с сарказмом сказал российскому каналу RT в понедельник, что его регион предоставит строительные материалы для пограничного забора. Россия также сослалась на 3500 американских солдат, развернутых в Польше на прошлой неделе, а также системы ПРО, установленные по периметру российских границ, когда утверждала, что в эскалации напряженности стоит винить НАТО.

Если Россия когда-либо действительно решится на вторжение, забор, вероятно, не поможет остановить российские силы. Он может помешать контрабандистам и солдатам просто войти на территорию Литвы, признал Мисюнас в понедельник, но он, конечно, не помешает танкам попасть в страну.

Но когда избранный президент США Дональд Трамп называет НАТО "устаревшим", и опасения по поводу будущего альянса достигают новых высот, Литва, возможно, надеется, что строительство забора станет сигналом о ее решимости, противостоять давлению со стороны России, и поможет сохранить мир.