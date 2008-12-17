Глава сомалийских исламистов обещает покончить с пиратами

Глава Союза исламских трибуналов шейх Хассан Дахир Авейс (Hassan Dahir Aweys) заявил, что в случае возвращения к власти в Сомали этой военно-политической организации сомалийских исламистов, она покончит с пиратами.

"Единственный путь покончить с пиратами - это дать нам вновь обеспечить сомалийский суверенитет. Дайте нам это сделать, и море будет спокойным, мирным", - сказал он в интервью бельгийской газете "Суар".

По словам шейха Авейса, если сомалийские пираты, которых он назвал преступниками, откажутся выполнить требования Союза исламских трибуналов, "мы нанесем по ним удар и поставим на колени".

"Когда мы были у власти, мы уничтожили пиратов, мы их рассеяли", - подчеркнул глава сомалийских исламистов.

Союз исламских трибуналов находился у власти в Сомали до декабря 2006 года. С конца 2006 года и до конца января 2007 года в Сомали шли ожесточенные бои правительственных войск с исламистами, которые контролировали большую часть страны, в том числе и столицу государства, город Могадишо.

За последние годы в стране погибли тысячи человек. В настоящее время исламисты продолжают партизанскую борьбу и похищения иностранцев. В боях между правительственными войсками и их союзниками из Эфиопии с боевиками из группировки "Союз исламских трибуналов" в Сомали погибли тысячи мирных жителей.

На днях стало известно, что контингент миротворцев Африканского Союза в Сомали намерен завершить свою миссию и покинуть страну в скором времени. Ожидается, что Эфиопия также выведет свои войска из Сомали до конца 2008 года.

РИА “Новости”