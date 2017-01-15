Родственники жертв рейса MH17 требуют возобновить поиски останков
Если голландский журналист смог обнаружить на месте крушения "Боинга" кость, значит не все останки еще найдены. Родственники жертв рейса MH17 требуют возобновления поисков на месте трагедии.
Родственники погибших в крушении малайзийского "Боинга" на востоке Украины требуют возобновить поиски останков жертв в районе катастрофы, сообщает Deutsche Welle.
"Мы, родственники, просто не хотим, чтобы там оставались человеческие останки", - заявил в субботу, 14 января, президент фонда жертв катастрофы рейса MH17 Эверт ван Зейтвелд. Он потерял в крушении сына, дочь и родителей жены.
Дискуссия о MH17 возобновилась после того, как прокуратура Нидерландов подтвердила, что кость, найденная голландским журналистом Михелем Спеккерсом на Донбассе, принадлежит одной из жертв катастрофы.
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Спеккерс 9 января вернулся из Украины, куда ездил для съемок документального фильма. По его словам, местные жители сообщили ему, что на месте крушения до сих пор лежат обломки самолета. Он отправился в район катастрофы и обнаружил человеческую кость.
По словам Эверта ванн Зейтвелда, находка голландского журналиста "вновь открыла еще незажившие раны".
"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии" рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года недалеко от Донецка. Все 298 находившихся на борту человек погибли.
Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.