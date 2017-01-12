Возможный глава Пентагона пообещал сохранить свою позицию относительно угрозы со стороны РФ

Об этом Мэттис заявил во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил относительно утверждения его кандидатуры на должность секретаря Департамента обороны (министра обороны).

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен спросила Мэттиса, будет ли он на посту министра обороны давать советы Трампу относительно тех угроз, которые создает Россия.

В частности, она спросила: “Будете ли вы откровенно и решительно защищать свои взгляды перед президентом, чтобы говорить об этих угрозах и о необходимости серьезного восприятия этих угроз?”.

“Я буду (действовать таким образом - УНИАН), сенатор Уоррен”, - ответил Мэттис.

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В свою очередь Уоррен поблагодарила Мэттиса за ответ и выразила надежду, что эти слова будут соответствовать действительности. Она подчеркнула, что на посту министра обороны национальная безопасность США в определенной степени будет зависеть от готовности главы Пентагона высказывать свои взгляды, даже если другие с этим мнением не согласны.

Как сообщал УНИАН, Мэттис во время слушаний заявил, что президент России Владимир Путин пытается разрушить Организацию североатлантического договора.

Как известно, Мэттису понадобится поддержка Конгресса, чтобы занять должность. В частности, речь идет о принятии нового законодательства в обход федерального закона, который устанавливает, что кандидат в министры обороны не должен находиться на активной военной службе предыдущие семь лет.

Похожая ситуация возникла только однажды, когда Конгресс в 1950 году утвердил на эту должность кандидатуру генерала Джорджа Маршалла.