СМИ достали отрывки из выступления будущего госсекретаря США в Сенате: Тиллерсон назовет РФ угрозой

Об этом сообщает сайт американского телеканала CNN со ссылкой на отрывки из текста его будущего выступления, которое состоится сегодня во время слушаний в комитете Сената США по иностранным делам.

В частности, Тиллерсон во слушаний, посвященных его утверждению в должности, скажет, что Россия "должна быть привлечена к ответственным за свои действия".

Отмечается, что выступление Тиллерсона будет находиться в центре внимания, поскольку разведывательные службы США заявили, что расследуют сообщения, что Россия собрала "чувствительную и потенциально компрометирующую информацию" о личных и финансовых делах Трампа.

В информации, которую представила фирма одного бывшего британского разведчика, также указывалось, что в течение избирательной кампании лица из окружения Трампа поддерживали связь с посредниками из российского правительства.

Читайте также"Это фэйковая новость" - адвокат Трампа о компромате на будущего президента США

Сенатор Джон Маккейн в декабре 2016 года узнал об этой информации и сообщил ее директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми.

Тиллерсон во время сенатских слушаний намерен во вступительном слове коснуться отношений США с Россией.

"Мы также должны быть трезвомыслящими относительно наших отношений с Россией", - говорится в тексте выступления Тиллерсона.

Он планирует сказать, что "Россия сегодня представляет угрозу, но она не является непредсказуемой в достижении ее собственных интересов".

Читайте такжеКандидат на пост госсекретаря США оказался акционером "Яндекса" - СМИ

Тиллерсон также будет говорить об обеспокоенности НАТО в отношении президента России Владимира Путина.

"Наши союзники по НАТО правы, когда выражают обеспокоенность относительно восстановления активной деятельности России", - говорится в тексте речи номинанта Трампа.

Он будет объяснять, что такое положение дел происходит из-за отсутствия лидерства со стороны действующей администрации США. "Но это произошло из-за отсутствия американского лидерства, когда эти двери были оставлены открытыми и непреднамеренные сигналы были отправлены".