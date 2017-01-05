В Турции "Рабочую партию Курдистана" считают ответственной за теракт в Измире

В Турции членов "Рабочей партии Курдистана" (PKK) считают ответственными за теракт в Измире, произошедший после попытки полиции остановить заминированное транспортное средство.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, после взрыва уничтожены два террориста. Также принимаются меры по поимке еще одного.

Взрыв произошел у здания городского суда Измира. Погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранены семеро, в том числе трое сотрудников полиции.

Губернатор Измира Эрол Айылдыз сообщил, что террористы привели в действие заминированный автомобиль.

"Сотрудники полиции попытались остановить заминированное транспортное средство у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв", - сказал губернатор.

По словам Айылдыза, все указывает на то, что теракт осуществлен Рабочей партией Курдистана. По его словам, об этом можно судить по характеру теракта и данным о личностях, которые его осуществили.

Движение транспорта в районе перекрыто. Меры безопасности в районе Байраклы усилены.

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Группа граждан, собравшихся в районе теракта, с флагами Турции в руках озвучивают лозунг: "Мы требуем казни".

Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.

Террористическая организация "Рабочая партия Курдистана" совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Агентство Anadolu отмечает, что несмотря на попытки властей Турции найти пути урегулирования ситуации, "Рабочая партия Курдистана" с июля 2016 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано до 8 тысяч террористов PПK.