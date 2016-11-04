В Турции прогремел взрыв возле полицейского участка - СМИ

В Турции в городе Диярбакыр сегодня утром прогремел взрыв возле полицейского участка, пишет Daily Sabah.

Сообщается, что в городе накануне задержали одного из лидеров оппозиционной партии. Издание отмечает, что взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой.

Пока официальной информации о количестве жертв не сообщается, однако по данным издания, в результате взрыва были ранены 30 человек.

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На место происшествия сразу прибыли кареты скорой помощи.

Напомним, в начале октября восемь турецких военнослужащих погибли, пятеро получили ранения в результате взрыва машины, начиненной взрывчаткой, возле поста полиции.

СМИ сообщали, что на месте взрыва образовалась воронка диаметром около 15 метров и глубиной до 6 метров. За инцидент ответственны боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщили местные СМИ.