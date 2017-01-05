Великобритания: "Катастрофа для страны" - Die Presse

Об этом пишет Габриэль Рат в статье "Великобритания: "Катастрофа для страны", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Один привел свою страну к поражению в войне в Ираке. Другой в черную среду потерял контроль над экономикой страны. Третий поставил свою партию в непопулярной коалиции под угрозу исчезновения. Но с усилением дискуссии о том, как Великобритания может реально справиться с выходом из ЕС, бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Джон Мейджор, а также бывший вице-премьер Ник Клегг празднуют неожиданное возвращение.

На фоне радикализма и нетерпимости ярых сторонников "брексита", которые с возрастающим нетерпением призывают к резкому разрыву с ЕС, трое опытных политиков могли бы стать голосом предостережения, умеренности и благоразумия. Если "брексит" был восстанием молчаливого большинства (52%), то сегодня лейборист Блэр, консерватор Мейджор и либерал Клегг говорят то, о чем думает молчаливое меньшинство (48%) британцев.

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Например, об отставке британского посла в ЕС Ивана Роджерса, который в своем прощальном письме предостерегал правительство от "затуманенного мышления". Правый популист Найджел Фарадж, один из инициаторов "брексита", сразу же призвал к чистке министерства иностранных дел: "Я надеюсь, сэр Иван – первый из многих, кто уйдет". Экс-вице-премьер Клегг (2010-2015), напротив, предупредил: "Можно по-прежнему истерично настаивать на том, что Земля плоская. Но независимо от того, скольких людей им удастся убедить в том, что это правда, "брексит" – очень сложный процесс. Он потребует времени и закончится не только в нашу пользу".

Этого боятся все больше британцев. Согласно данным недавнего опроса, всего 22% ожидают благоприятного исхода переговоров, в то время как 42% готовятся к "плохой сделке". В обостренном климате различных мнений, в котором, без возражений со стороны правительства, судей в газетных заголовках называют "врагами народа", предупреждающие голоса все чаще подвергаются оскорблениям и изоляции. Газета "Daily Mail", один из центральных органов лагеря сторонников "брексита", назвала Роджерса "высокомерным распространителем уныния".

Референдум по результатам

Экс-премьер Мейджор (1990-1997) яростно борется против подобной пропаганды. Он выступает не только за право голоса для парламента в решениях по "брекситу". Он также считает "абсолютно законным предложение, провести второй референдум по результатам переговоров". Экс-премьер подвергся волне критики за предупреждения о "тирании большинства". Но Мейджор считает, что "необходимо также учитывать позицию 48%, которые голосовали против "брексита".

Такая же позиция у его преемника Блэра (1997-2007). "Вопрос не в том, игнорируем ли мы волю избирателей, а в том, изменится ли воля избирателей, когда станет известна новая информация, и утверждения будут заменены фактами", - написал он. В противовес упрямой линии правительства "брексит значит брексит", он требует: "Мы имеем право подумать, убедить и предоставить аргументы и не быть вынужденными поддерживать решение, которое честно считаем катастрофой для страны, которую мы любим".

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Тот факт, что Блэр в конце года закрыл свою консалтинговую компанию, вызвал предположения, что он планирует политическое возвращение. Хотя возвращение во фракцию, скорее всего, исключено, при нынешнем лейбористском правительстве Джереми Корбина, скептически настроенного в отношении ЕС. Но в партии и за ее пределами сегодня возникают "прогрессивные альянсы". Кто с кем обедает в Вестминстере, останется тайной, как в "Хороводе" Шницлера.

Победа на выборах в Ричмонде, стала для проевропейцев первым достойным успехом, мандат консерваторов заполучили либералы. "Это может стать поворотным моментом!", -радовался Клегг. Но все еще впереди. Пока ясно одно: начали формироваться силы против жесткого "брексита".