"Закрылки, с*ка!": в росСМИ появился последний разговор пилотов Ту – 154

Российское Минобороны провело предварительный анализ записей одного из черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося в Черном море у побережья Сочи. Осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что данные самописца подтверждают версию об ошибке пилотирования.

Читайте такжеКрушение Ту-154: признаков взрыва на борту самолета перед падением не выявлено - СМИ

"Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной", - сказал собеседник агентства.

Каких-либо подробностей, связанных с записью черного ящика он не привел.

Официально эта информация не подтверждена.

В свою очередь близкий к следствию источник российского пропагандисткого канала "Лайф" сообщил, что плёнка, фиксировавшая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, оказалась не повреждена.

"Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: "Закрылки, с*ка!" А затем звучит крик: "Командир, падаем!", — сообщил источник.

По его данным, второй самописец, параметрический, пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил и когда начнётся его расшифровка, пока не известно.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.

Основными рабочими версиями ФСБ по крушению Ту-154 остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.