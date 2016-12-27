В МИД РФ обвинили Обаму в попытке "подложить мину" Трампу

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя принятия в США закона о расходах на оборону.

«Складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе – параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас – навязать свой порочный антироссийский курс. Нынешних обитателей Белого дома, возомнивших, что на Россию можно давить, он завел в полный тупик. Надеемся, что те, кто придет на смену, будут мудрее», - сказала Захарова.

По ее словам, солидный раздел закона посвящен тематике противоракетной обороны (ПРО); причем, если раньше американской ПРО ставилась задача парировать «ограниченные удары» по США, то теперь она должна обеспечить «эффективную надежную эшелонированную» защиту от ракетного нападения.

«Таким образом, байки про ядерную угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи, которыми нас долго потчевали, обосновывая необходимость развертывания противоракет, отброшены в сторону, и прямо дано понять, что планы Вашингтона гораздо шире и направлены на слом ядерного паритета с Россией для достижения односторонних преимуществ в стратегической сфере», - сказала Захарова.

При этом она отметила, что закон все-таки допускает взаимодействие с Россией в тех случаях, когда оно осуществляется «в интересах безопасности США». Речь идет о работе в рамках соглашений по контролю над вооружениями, а также об обеспечении операций в Афганистане. По мнению Захаровой, такой селективный подход изначально порочен, что отчетливо проявилось в Сирии, где американцы отказались от полноценного сотрудничества с РФ в борьбе против террористов.

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«Вместо того, чтобы совместными усилиями дать там отпор разгулу экстремистов всех мастей, как мы давно предлагаем, Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям, которые мало чем отличаются от кровавых головорезов. Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно- ракетные комплексы, прописана в новом законе», - сказала она.

По ее словам, в администрации Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно. Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдет, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра», являющуюся подразделением «Аль-Каиды».

«Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам. Поэтому рассматриваем данный шаг как враждебный», - сказала Захарова.

Кроме этого, она отметила, что в закон о военном бюджете заложено положение, наделяющее президента США полномочиями вводить санкции против граждан любых стран, причастных, по его мнению, к нарушению прав человека.

«Таким образом Обама придал пресловутому антироссийскому «закону имени С.Магнитского» от 2012 года глобальный характер, тем самым обрекая на сотрясение отношений не только с Россией, но и со всем миром. Использование правозащитного предлога для давления на неугодные правительства – давняя традиция внешней политики Вашингтона. Однако теперь насаждение на планете «демократии по-американски» открыто отнесено к компетенции Пентагона», - сказала Захарова.