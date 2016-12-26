Крушение Ту-154: российские эксперты озвучили факты в пользу версии теракта на борту самолета

"Сегодня уже заявлено, что никаких признаков теракта не выявлено. Можно подумать, что выявлены какие-то признаки технической неисправности или ошибки в пилотировании. Сейчас еще ничего не может быть известно, потому что только начался сбор данных. Поэтому исключать версию теракта я считаю неправильным. Это сразу говорит о том, что следствие предвзято" – цитирует Апостроф российского авиаэксперта Виктора Лукашевича.

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По его словам, на самом деле версия теракта отметается потому, что "нам тут говорят, что мы в Алеппо всех победили и всему миру все доказали. А выясняется, что у нас тут посла убили за Сирию и за Алеппо, поэтому мы сейчас не можем допустить, чтобы это был теракт. Нельзя же Путина подвести".

Как отметил эксперт, в пользу теракта говорит то, что летчики ничего не успели сообщить.

"Любое развитие ситуации на борту не приводит к мгновенной гибели, всегда остается время на понимание ситуации. А если летчики не выходят на связь, значит они либо настолько заняты борьбой за самолет и у них нет времени на переговоры, либо они уже мертвы и самолет разрушается в воздухе, как это было в небе над Донбассом, с лайнером "Малайзийских авиалиний". Все станет понятно, когда поднимут осколки, будет ясно, как разрушался самолет, найдены какие-нибудь следы, хотя пребывание обломков в воде их смоет", - подчеркнул эксперт.

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В то же время, по словам российского политолога Дмитрия Орешкина, катастрофа Ту-154 похожа на теракт по трем причинам.

Во-первых, считает политолог, самолеты куда чаще бьются при посадке и очень редко при взлете. Потому что при посадке пилоту на большой скорости нужно попасть на узкую посадочную полосу, а при взлете перед тобой все небо.

Во-вторых, по его словам, это скорость процесса: "При любой технической неполадке, вследствие отказа мотора, например, процесс растягивается во времени. Не бывает так, чтобы в течение 5 секунд самолет перестал существовать. У пилота остается время, чтобы связаться с землей, сообщить о неприятностях и перевести лайнер в режим планирования, чтобы не упасть, а сесть на воду. А здесь никакой растянутости во времени не было — самолет просто исчез. Такое бывает, когда происходят взрыв, разгерметизация, шок, удар, люди ничего не успевают сказать, потому что самолет уже разваливается".

Третья причина, по мнению политолога, разброс предметов и тел на большой территории: "это означает, что самолет взорвался, а не упал целиком на воду".

Как сообщал УНИАН, основными рабочими версиями ФСБ по крушению Ту-154 остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Напомним, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.