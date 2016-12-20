"Ружья, пистолеты, пулеметы": СМИ узнали о новом вооружении для полиции после атаки на ярмарку в Берлине

16:55, 20 декабря 2016
Мир
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Берлинские полицейские после атаки на рождественскую ярмарку получат дополнительное вооружение на время новогодних праздников. 

REUTERS

Об этом заявил министр внутренних дел земли Саарланд​ Клаус Боуиллон, передает газета Die Welt.

«Речь идет о ружьях, пистолетах, пулеметах», — сказал Боуилон.

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Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе. Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.

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Теги: #теракт#жертвы#Берлин#ярмарка