"Ружья, пистолеты, пулеметы": СМИ узнали о новом вооружении для полиции после атаки на ярмарку в Берлине
16:55, 20 декабря 2016Мир
2238
Берлинские полицейские после атаки на рождественскую ярмарку получат дополнительное вооружение на время новогодних праздников.
REUTERS
Об этом заявил министр внутренних дел земли Саарланд Клаус Боуиллон, передает газета Die Welt.
«Речь идет о ружьях, пистолетах, пулеметах», — сказал Боуилон.
Читайте такжеТеррор на ярмарке в Берлине: среди погибших и пострадавших украинцев нет - посол
Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе. Сообщалось, что в результате инцидента погибли 12 человек, около 50 человек пострадали.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт в Берлине