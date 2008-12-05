Очередной саммит G8 состоится по новой формуле
08:59, 05 декабря 2008Мир
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Председательствовать будет Берлускони
|Сильвио БЕРЛУСКОНИ
Как передает ИТАР-ТАСС , об этом объявил премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.
Встреча лидеров G8 пройдет под его председательством в природном заповеднике Маддалене (к северу от острова Сардиния).
"Я уверен, что "Большая восьмерка" очень хорошо выполняет свою функцию и имеет большое будущее", - заявил С.БЕРЛУСКОНИ.
"Новая формула", предлагаемая для предстоящей встречи, предусматривает полное вовлечение в его работу стран "пятерки" (Индия, Китай, ЮАР, Мексика и Бразилия), а также Египта, Африки в целом, Индонезии и Австралии, причем "не только на рабочих завтраках, но и пленарных заседаниях", - подчеркнул премьер.
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