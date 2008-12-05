ОПЕК: Если цены на нефть не изменятся, мы примем жесткое решение

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) потребуется значительное сокращение объемов нефтедобычи, если цены останутся на прежнем уровне. С таким заявлением выступил глава нефтяного картеля Шакиб Хелиль, выступая по телевидению Алжира.

"В случае если цены останутся на прежнем уровне, мы примем жесткое решение, касающееся снижения объемов добычи нефти", - отметил он.

"Если цены, например, достигнут отметки в 60 долл./барр., решение о сокращении объемов нефтепроизводства будет не таким жестким", - цитирует Reuters слова Ш.Хелиля.

В последний раз ОПЕК принял решение о сокращении объемов нефтедобычи на внеочередном заседании картеля 24 октября 2008 г. Объемы производства нефти были снижены на 1,5 млн барр./сутки по сравнению с сентябрем 2008 г.

На заседании ОПЕК, состоявшемся 29 ноября 2008 г., решение о снижении объемов добычи принято не было. Как сообщил тогда Ш.Хелиль, ОПЕК подождет до своей следующей встречи 17 декабря, когда, возможно, и будет принято решение о снижении объемов производства нефти.

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