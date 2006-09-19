Уже более 100 человек ранены во время столкновений в Будапеште

Уже более 100 человек, в том числе полицейские, ранены во время беспорядков в Будапеште, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Столкновения демонстрантов с полицией продолжались всю ночь. Правая оппозиция требует отставки премьера.

В венгерскую столицу продолжают прибывать дополнительные силы правопорядка. Спецотрядам полиции удалось вытеснить манифестантов с площади перед зданием Венгерского телевидения. Между тем, многим из них сегодня ночью удалось прорваться в здание телецентра. Там повреждено оборудование на нескольких этажах. В связи с этим на несколько часов было прервано вещание государственных телеканалов.

Во время штурма телецентра его участники громко скандировали цифру «56» - в память о подавлении советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.

Всего, по данным полиции, общее число участников акций протеста превышает 10 тысяч человек.

Поводом для массовых беспорядков стала запись разговора премьер-министра страны Ференца ДЮРЧАНЯ, попавшая в венгерские СМИ. На этой пленке глава правительства признается, что экономика страны находится в плачевном состоянии, а сам он лгал избирателям, чтобы обеспечить себе победу на выборах.

Сегодня в Венгрии пройдут экстренные заседания парламента и Совбеза страны.